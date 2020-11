Toussaint : le cimetière rond de Pennesières en Haut-Saône

Jusqu’au 18 siècle les cimetières étaient près des églises, mais il a été décidé qu’ils seraient désormais à l’extérieur des villes. Un peu partout en France de nombreuses tombes ont ainsi été transférées au delà des habitations.

A Pennesière le nouveau cimetière a été construit en 1808 à la sortie du village. C'est l'architecte René Attiret qui a décidé de sa forme ronde. Jusqu'à cette date le cimetière était au coeur du village, à coté de l'église.

Cimetière circulaire de Pennesières en Haute-Saône. L'entrée. © Radio France - Jean-François Fernandez

Une ancienne mare.

Il n'existe pas dans les archives de la commune des documents qui expliquent le choix de la forme circulaire pour ce cimetière. Les anciens disent qu’il a été construit à la place d’une ancienne mare, d’où sa forme. Les fossoyeurs témoignent, au moment de creuser des tombes, dans le centre il y a de la terre végétale sur environ un mètre puis de la glaise. En revanche, lorsqu'il s'agit de creuser des tombes sur le pourtour du cimetière, très vite la glaise apparaît.

Cimetière circulaire de Pennesières en Haute-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez

La gestion des tombes.

Quand il faut agrandir un cimetière en général on pousse les murs, mais lorsque l’enceinte du cimetière est ronde, c’est plus compliqué. Bernard Briottet, le maire de la commune de Pennesières s’est donc lancé dans une gestion du cimetière. Il compte 95 tombes, mais pratiquement la moitié, soit 45, sont en état d'abandon. La procédure est longue et prend plusieurs années. Si les familles de descendants ne se signalent pas, une tombe est déclarée en état d'abandon. La commune récupère l'emplacement, et les restes sont placés dans un ossuaire.

Grace à cette gestion, la commune n'aura pas de problème de gestion des emplacements dans son cimetière. Placée à coté de la RN57 qui est actuellement en travaux pour une mise à 2 X 2 voies, la commune de Pennesière qui sera bientôt aux portes de Besançon et Vesoul espère bien attirer de nouveau habitants.

Cimetière circulaire de Pennesières en Haute-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez

Une curiosité touristique.

Pennesière et son cimetière est une curiosité. Régulièrement des rallyes à énigmes envoient leurs participants à Pennesières, ils doivent trouver la particularité de ce cimetière.

En France il existe seulement trois cimetières circulaires, c'est le seul en Bourgogne Franche-Comté.