Toussaint : quand des bénévoles photographient des tombes anciennes pour l'éternité

Depuis six ans, un site web de généalogie a lancé l'opération "sauvons nos tombes". L'objectif est de répertorier d'anciennes tombes avant leur possible disparition.

Chaque année, plus de 200 000 tombes disparaissent des cimetières français. En cause : le non-renouvellement des concessions par abandon des familles, le manque d'entretien et la dégradation naturelle.

Avant que cette mémoire ne disparaisse à tout jamais, un site internet de généalogie a lancé, il y a 6 ans, l'opération "Sauvons nos tombes". Le principe est simple : des bénévoles photographient de vieilles pierres tombales et les mettent en ligne sur Geneanet. Près de trois millions de tombes ont été ainsi répertoriées, dont 30.000 en Moselle.

Ces photos sont ainsi consultables pour l'éternité, par les familles des défunts. Et pour les généalogistes, c'est une source complémentaire pour appuyer leurs recherches.

Le carré historique du cimetière de l'Est à Metz - Geneanet

Les cimetières sont des endroits calmes

Pauline, une bénévole mosellane de l'opération, sillonne les cimetières du département depuis plus de six ans. Cette comptable de 25 ans a photographié plus de 1750 tombes anciennes. Le cimetière qu'elle préfère, c'est celui de l'Est à Metz, et notamment son carré historique, où elle a repéré une tombe du 19e siècle, où repose la tante du célèbre sculpteur Auguste Rodin.

Tombe de la tante d'Auguste Rodin à Metz - Pauline J