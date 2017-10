Toussaint : un habitant de Cadolive propose une application smartphone pour l'entretien des tombes

Yann Lepage a inventé une application pour smartphone qui permet d'entretenir à distance une tombe.

Une application pour Smartphone "En Sa Mémoire" créée par un habitant de Cadolive dans les Bouches-du-Rhône permet de s'abonner à un service d'entretien d'une tombe dont le fleurissement. Il suffit de s'abonner par un simple clic sur Internet et avec sa carte bancaire, à une ou plusieurs prestations par an. En échange, le particulier reçoit des photos de la sépulture fleurie et nettoyée.

"On ne peut plus régulièrement se rendre soi-même au cimetière" (Yann Lepage, fondateur de En Sa Mémoire)

Pour le créateur de ce service Yann Pelage qui assure couvrir les 43.000 cimétières français, "on ne peut plus régulièrement se rendre soi-même au cimetière, en dehors de la période de la Toussaint". A Marseille au cimétière Saint-Pierre, le plus important de la ville, étendu sur près de 63 hectares pour 100.000 tombes, Paulette a fait appel à ce service. La tombe de sa famille est régulièrement fleurie. "Tous les deux mois ils entretiennent la pierre, renouvèlent les fleurs et m'envoient la photo par internet" explique cette habitante de Six-Fours (Var).

Entre 29 euros et 126 euros par mois

Pour quatre interventions par an, comptez 29 euros par mois. Pour une intervention par mois, 70 euros par mois. Et pour 24 interventions par an, il faut compter 126 euros par mois.