"Une inquiétante disparition à Montbéliard", la fiction radio tournée pour MA Scène Nationale bientôt en ligne

Les dernières scènes, les plus haletantes, sont tournées dans les salles voutées du fort des Roches à Pont de Roide

A Montbéliard, MA Scène Nationale s'est lancée depuis quelques temps dans une œuvre de création radiophonique, intitulée Radio Nomade . Sa dernière production en date qui associe France Bleu Belfort Montbéliard est une fiction imaginée avec des habitants du Pays de Montbéliard et des élèves de la classe de théâtre du lycée Cuvier.

Un jeu de piste où se mêlent incursion documentaire et éléments surnaturels

L'histoire démarre sur la disparition mystérieuse d'un lycéen à Montbéliard . Lina, jeune lycéenne férue de creepypasta, ces légendes urbaines effrayantes, pousse la porte du studio France Bleu de Montbéliard pour tenter de faire avancer son enquête. Le journaliste, pressé, l'accueille d'abord froidement. Puis la coopération s'installe... jusqu'à semer le doute.

En parallèle, Jennifer, autre lycéenne de la classe de théâtre, fait un lien avec les légendes du Pays de Montbéliard. C'est un terrifiant jeu de piste, aux confins de l'imaginaire et du réel qui s'engage. La fiction sillonnera les rues de Montbéliard, le château, le conservatoire, le commissariat, le presbytère et le temple Saint Martin en rénovation où trône un curieux harmonium, à la rencontre d'un pasteur, d'un musicologue et d'une grand-mère, pour s'échouer dans les caves voutées du Fort des Roches à Pont de Roide.

Une légende urbaine contemporaine imaginée par le collectif Babelfish

A l'initiative de cette fiction, Aurélie Brousse, Christophe Rault et Camille Valençon, du collectif belge Babelfish, en résidence à MA Scène Nationale , ont écrit cette légende urbaine sonore et contemporaine avec, en creux, le portrait documentaire d’habitants de la région : un Pasteur, un musicologue et une grand-mère.

Christophe Rault, Aurrelie Brousse et Camille Valençon, les réalisateurs du collectif Babelfish © Radio France - Christophe Beck

Si le scénario a été écrit par nos trois artistes en résidence, les dialogues ont été improvisés lors des enregistrements. "On a fait le choix de ne pas écrire de dialogue pour rester sur l'improvisation, comme pour un documentaire. Ce qui permet d'entendre les vraies voix des gens, dans leur comportement de tous les jours"., explique Christophe Rault.

En filigrane, expliquent les réalisateurs de Babelfish, "se dessine l’univers de la radio qui renoue avec celui de la jeunesse en invitant des mondes à priori éloignés l’un de l’autre à utiliser les mêmes outils Internet et ses éléments de communication, WhatsApp, 4Chan, TikTok et autres plateformes digitales". Entre la station de radio France Bleu Belfort-Montbéliard et la chaîne de podcast de Lina, il y a un fil.

Deux temps de la radio se rencontrent et se racontent

"Une continuité, sans doute, entre cette radio digitalisée et cette bonne vieille radio hertzienne, entre ce reporter en résidence dans la cinquantaine et cette jeune femme, apprentie journaliste qui se lance seule dans l’enquête. Deux mondes qui se rencontrent et se racontent, deux temps de la radio qui se relient".

Enregistrement de certaines voix dans les studios de la Scène Numérique à Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

La fiction qui s'étale en cinq épisodes de vingt minutes chacun sera présentée en avant première au public ce samedi 29 octobre 2022 à 17h00, au théâtre des Bains Douches à Montbéliard, dans une salle spécialement aménagée pour une écoute optimale, avant une mise en ligne de la fiction, lundi 31 octobre sur toutes les plateformes.

Lina Kaïmou, la jeune lycéenne mène l'enquête © Radio France - Christophe Beck

"Tout va bien", un docu fiction radio réalisé à Montbéliard pour MA Scène Nationale par l'équipe de Babelfish.