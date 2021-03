Les 960 réservations pour visiter le bateau V and B Mayenne à quai à Laval sont parties en moins de 30 minutes

Les 960 réservations disponibles pour monter à bord de l'Imoca V and B Mayenne, en course dans le dernier Vendée Globe, se sont arrachées en moins de 30 minutes, ce samedi 6 mars. Les visites du bateau de Maxime Sorel auront lieu du 15 au 28 mars, il sera amarré au quai André Pinçon à Laval.

Il n'y a déjà plus de places pour visiter le bateau V and B Mayenne de Maxime Sorel, qui a terminé 10ème du Vendée Globe. Le Département a ouvert les réservations ce samedi 6 mars à 9 heures, et après un petit souci technique, les 960 places ont trouvé preneur en moins de 30 minutes.

Un fort engouement pour ces visites du V and B Mayenne

L'Imoca va arriver dans le centre-ville de Laval, au niveau du quai André Pinçon ce jeudi 11 mars. Pour les chanceux qui ont pu réserver, les visites vont se dérouler du 15 au 28 mars. En raison du contexte sanitaire, tout se fera par groupe de cinq personnes pendant une vingtaine de minutes.