Bretagne, France

Sur notre page Facebook, Josianne nous a livré sa recette de pâte à crêpes. C'est une des versions les plus basiques et les plus cuisinées.

Voici les différentes étapes à suivre :

Mettre 250 g de bonne farine de froment dans une jatte ;

Creuser un puits et casser 3 œufs, ajouter une pincée de sel ;

Travailler la pâte avec une cuillère en bois et ajoutez progressivement un demi litre de lait entier ;

Lorsque la pâte est délayée et sans grumeaux ajouter 1 cuillerée à café d'huile, 1 cuillerée à soupe de rhum ou de cognac. Dans la version sans alcool, préférer la vanille ou la cannelle.

Laisser la pâte reposer 2h en la remuant de temps en temps.

Si la pâte est trop épaisse, rajouter un peu de lait dans la jatte avant de les étaler sur votre bilig.

Les astuces de nos auditeurs

"C'est la recette de mon grand-père", commente François sur Facebook. Monique suit la même recette que Josianne, "mais sans alcool".

Mirka-Mimi se sert de la même base mais préfère le sucre vanillé. L'arôme de prédilection pour Yolande : "quelques gouttes de fleur d'oranger plus une cuillère de miel". Lydie, elle, choisit du lait frais entier et "les oeufs de mes poules". Elle sert ses crêpes avec "un bon cidre de la Forêt-Fouesnant et du lait ribot".

Véro a une version un peu moins "light" avec du beurre fondu et de la crème fraîche. Astuce livrée par Mireille : "Remplacer le lait de vache par du lait d'amande si on est allergique. C'est très léger."

La recette la plus surprenante de la pâte à crêpes !

En 1954, le chef Raymond Olivier, livrait sa recette à la télé. Elle est pour le moins surprenante : huit œufs pour 400g de farine, de l'huile, du lait vanillé "très chaud", du beurre fondu et "le parfum" ! Une bonne dose d'anis (un tiers), de rhum (deux tiers) et de bière ! La bouteille y passe ! "Il y en a pour quatre personnes, à condition d'en manger 24 ou 30 chacun !" *

Alors, bière ou pas dans la pâte ? Sur Facebook, les auditeurs de France Bleu Breizh Izel s'en passent. A priori, la bière, pleine de gaz carboniques, donne à la pâte une texture plus légère. Le même rôle est assuré par les levures. Mais peut-on remplacer la bière par du cidre ? La question reste entière !