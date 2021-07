Trail de l'UT4M : 160 kilomètres, d'une traite, à travers les 4 massifs isérois

Cela faisait deux ans que les trailers attendaient cela ! L'UT4M -comprenez, Ultra Trail des 4 Montagnes- avait dû être annulé en 2019, pour cause d'incompatibilité d'agenda avec d'autres courses, puis en 2020, à cause du Covid.

Le retour de l'UT4M, après deux annulations

Mais l'édition 2021 a bien lieu. Depuis jeudi 15 juillet, 5200 participants s'élancent chaque matin pour parcourir un massif différent, Vercors, Chartreuse, Oisans, Belledonne. 40 kilomètres sur des sentiers parfois compliqués, rendus glissants par la pluie de ces derniers jours.

Le 160 Xtrem, le Graal des trailers

Ce vendredi 16 juillet a eu lieu, dans le parc de la mairie de Seyssins, le départ de la course-reine de l'UT4M : le 160 Xtrem. Les 600 trailers, qui sont partis en trois vagues successives, parcourent en deux nuits et deux jours, d'une traite, les quatre massifs.

Les plus rapides arriveront à Grenoble samedi entre 17 et 19 heures. Mais pour Antony, venu de Troyes avec sa femme et ses 3 filles, l'objectif est avant tout de terminer la course, sans se blesser et en se faisant plaisir : " C'est mon premier 160 Xtrem. J'ai déjà fait l'UTMB, dans le Mont Blanc. Là, je découvre une autre région. Ma famille m'accompagne et me soutient, c'est très important pour le moral. Mais je suis heureux d'être ici, même si je sais que je vais souffrir !" lance-t-il dans un sourire.

Carmina Burana pour solenniser le départ

Dans l'aire de départ, sous la grande arche, les coureurs attendent le top, encouragés par la foule qui scande le décompte. Et c'est parti, au son de la musique de Carmina Burana de Carl Orff.

Sébastien Accarier, l'organisateur de l'UT4M. © Radio France - Véronique Pueyo

C'est parti, enfin pas pour tout le monde. L'un des concurrents, venu de Tours, a joué de malchance. Il n'avait pas couru 10 mètres qu'il s'est tordu la cheville et qu'il a dû abandonner !

"C'est la loi du sport." reconnait, fataliste, Sébastien Accarier, l'organisateur de l'UT4M. "En tous cas, la course est sur de bons rails. L'ambiance est bonne, _nos 350 bénévoles sont au top_. On espère que le temps va se maintenir, après la pluie de ces derniers jours. Même si certains préfèrent courir dans le froid que dans la chaleur."

Une étude médicale sur le genou et la glycémie

34 trailers de l'Xtrem ont accepté de participer à une étude médicale sur l'articulation du genou et la glycémie, durant cette course, menée par le labo de l'unité sport et pathologie du CHU de Grenoble. "Nous avons déjà mené une étude sur la fatigue neuro-musculaire et l'impact cardiaque en 2018 " explique le Docteur Doutreleau, cardiologue du sport au CHU de Grenoble. "A chaque fois, notre objectif est d'améliorer la santé des sportifs et de les guider au mieux dans leur préparation."

Avant le départ, les trailers font le Haka pour se donner du courage © Radio France - Véronique Pueyo

Eric Piolle au départ du 40 kms de Belledonne

Eric Piolle le maire écologiste de Grenoble, s'alignera samedi au départ des 40 kilomètres dans Belledonne. Il sera suivi par un cameraman. Il faut dire qu'il est actuellement en campagne pour les primaires de son parti EELV, en vue des présidentielles.