Trail : mais qu'est-ce qui pousse à participer à la Chartreuse Terminorum ?

C'est ce vendredi 16 juin au matin, entre minuit et midi, que s'élance la 5e édition de la Chartreuse Terminorum , qui est tout simplement une des plus dures courses en montagne au monde, bâtie à l'exemple du marathon de Barcley aux États-Unis. La course rassemble peu de coureurs (40) et s'est parée d'un aspect mystique avec des codes liés à l'histoire du massif et ses cérémonies étranges comme l'heure de départ à discrétion des organisateurs et indiquée seulement une heure avant, ces échantillons d'alcool local que chaque participant doit apporter de chez lui, ou encore ces "sonneries aux morts" en "mémoire" de ceux qui abandonnent à chaque boucle.

Une course que personne n'a encore pu terminer

Le programme de cette 5e édition de la Chartreuse Terminorum est le même que les fois précédentes. Les coureurs partent à l'assaut de 300 km et 25.000m de dénivelé positif. Il faut effectuer 5 tours dans un temps limité sur un parcours non balisé, sans GPS et sans assistance. Un effort de 80 heures sur les terrains parmi les plus difficiles et délicats du massif de Chartreuse. C'est un tel défi qu'à ce jour personne n'a terminé. Le recordman de l'épreuve est l'isérois David Barranger qui, en juin 2022 est parti seul dans un 4e tour, qu'il n'a pas terminé mais duquel il a ramené deux "livres", qui font office de balises par lesquelles il faut passer et dont on déchire une page pour prouver son passage. Parce que personne ne vous suit ou ne vous attend pendant la Chartreuse Terminorum. Pour autant, "on sait qu'on peut s'arrêter quand on veut et rejoindre le camp de base" explique le recordman.

Une course qui devient une véritable "obsession"

Mais qu'est-ce qu'on peut bien aller chercher dans cette galère ? Il y a le dépassement de soi mais il y a plus encore pour des concurrents, qui sont tous déjà ultra-traileurs. Pour le recordman, David Barranger, "c'est le côté assez exotique, très original de la course, tout le côté un peu mystérieux... On ne sait pas à quelle heure on va partir. On ne sait pas si on va trouver de l'eau sur le parcours. C'est une petite communauté de coureurs avec ce côté très intimiste, très dépouillé". Pour Mickaël Berthon, autre habitué de la course et parmi les 4 coureurs à avoir fait 3 tours l'an passé, c'est "montrer qu'il y a du possible dans l'impossible". Et cette course vous prend et ne vous lâche plus explique-t-il aussi : "Elle m'a hanté dès la première fois où j'ai participé et en même temps, je pense que c'est nécessaire pour tenter d'aller finir cette course. Pour ma première année, c'était il y a cinq ans, j'avais très peu d'expérience. Je venais de faire mon premier ultra-trail et avec beaucoup d'arrogance j'ai dit que je venais pour finir. Ce que je ne savais pas, ce que je ne sais pas encore, c'est quand je vais finir cette course. En fait, elle se construit et d'année en année, on apprend des choses qui nous permettent d'aller de plus en plus loin". La patience est une vertu sur la Chartreuse Terminorum.

Chartreuse Terminorum, une course en montagne qui prend bien soin d'éviter les sentiers battus - Erik Sampers - Chartreuse Terminorum

De la magie au cœur de la souffrance

Une course où les 40 "élus", compagnons plus que concurrents, trouvent - mais oui - du plaisir. Chacun a sa manière. "Moi, explique David Barranger, c'est plutôt des moments comme ça, où on a passé une nuit en forêt, on débouche dans une clairière au petit matin et on est vraiment seul au monde. On a la chance de voir le massif sous toutes ses facettes. Voilà, c'est des petits moments comme ça dans la course où on est vraiment coupés du monde, où on n'a pas de téléphone, on en a rien, on n'a pas d'objets connectés et on a vraiment l'impression de voyager autre part, alors que moi, je suis à 30 minutes de la maison... ". L'aventure a portée de main ? Géographiquement peut-être, physiquement c'est une autre affaire. La préparation est évidemment très importante. "Il y a plusieurs approches, explique David Barranger, je sais qu'il y a des coureurs qui aiment bien cumuler les courses dans les mois qui précèdent, qui essayent de trouver des formats de courses un peu longs. Moi, quand j'ai préparé la course plusieurs fois, j'étais plutôt sur un cycle de plusieurs mois d'entraînement en Chartreuse, en faisant beaucoup de dénivelé, beaucoup de terrains cassant, très peu de terrains roulants, pour ne pas s'habituer à être sur des parcours faciles, des descentes bien propres". Une préparation qui a connu des soucis cette année au point que David Barranger renonce à cette édition 2023. Mais il reviendra. Et il sera là dans ce week-end à un moment ou à un autre au camp de base de la Diat à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour encourager.