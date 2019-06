Train bloqué pour une alerte à la bombe : Jack Lang se trouvait parmi les voyageurs

Tain-l'Hermitage, France

L'ancien ministre Jack Lang a fait une pause forcée mercredi après-midi à Tain-l'Hermitage. Il se trouvait parmi les 250 passagers du TER Lyon-Marseille immobilisé suite à une alerte à la bombe. Comme les autres, il a été évacué le temps de l'inspection du train. La plupart des passagers ont patienté pendant plus d'une heure et demi et ont été pris en charge par des cars de substitution. Le président de l'institut du monde arabe s'est lui débrouillé par ses propres moyens pour s'en aller. Il a pris un taxi car il était attendu à Orange dans le Vaucluse.