Transfert de poids au Zoo d'Amiens

Après 12 et 14 ans passés en Picardie, Jana et Praya 41 et 42 ans quittent le Zoo d'Amiens pour la Belgique

Les opérations de transfert vont débuter à 8 h ce mercredi 6 Décembre au Zoo d'Amiens le long du bassin de la Hotoie. Une opération délicate puisqu'il va falloir faire rentrer les deux éléphantes Jana et Praya à reculons dans des conteneurs, une marche arrière pas forcément naturelle pour les pachydermes. Direction ensuite le Parc de Pairi Daiza près de Mons. Il y a déjà 17 éléphantes dans ce parc. Les deux amiénoises se sentiront moins seules et moins à l'étroit dans un espace de plus de 5 hectares.