Transhumance urbaine de Mayenne : une cinquantaine de vaches traversent le centre-ville

C'est désormais une tradition à Mayenne. Pour la 4ème année consécutive, l'agriculteur Mathieu Virfolet organise une transhumance urbaine. Cet éleveur laitier invite les habitants à le rejoindre ce samedi 15 juillet à 11h30 devant le lycée Rochefeuille pour une déambulation de 4 kilomètres à travers la ville.

Une cinquantaine de vaches vont ainsi rejoindre une prairie et prendre quartier là pour l'été. L'an dernier, plus de 200 personnes avaient accompagné les animaux et leur éleveur dans les rues de Mayenne.