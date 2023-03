Travaux de la place du 11 Novembre à Laval : laisser, sous terre, une trace de sa vie aux générations futures

"Que restera-t-il de nous et de notre Histoire dans 100, 1 000 ou encore 5 000 ans ? Comment les archéologues du futur interpréteront les vestiges de notre époque ?", la ville de Laval, en lien avec le musée des sciences ZOOM , propose de visiter les fouilles archéologiques, dans le cadre des travaux de la place du 11 Novembre, et de concevoir des capsules temporelles qui seront enfouies sous terre, témoin de sa vie, en fonction des goûts, des souvenirs et des passions de chacun.

Un premier rendez-vous est programmé ce mercredi entre 17h et 18h30 et un autre mercredi 5 avril et c'est ce jour-là que les participants réaliseront les capsules temporelles.