Traversée de l'Atlantique à la rame : Guirec Soudée chavire pour Noël

Déjà une belle frayeur pour Guirec Soudée, seulement quelques jours après son départ des îles Canaries. L'aventurier Costarmoricain tente une traversée de l'Atlantique à la rame. Il a vu son canot à rames se renverser après des vents violents.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, vers 2h, "une vague plus grosse que les autres est venue attraper le bateau et l'a littéralement retourné comme une crêpe", explique Guirec Soudée dans son journal de bord. Une situation qu'il sentait venir. Depuis plusieurs heures il était obligé de se laisser dériver en raison de la météo. "Des vents contraires et soutenus pour ce type de canot à rame, ce n’est vraiment pas terrible" explique le Breton.

Pas de panique et un retournement réussi

L'aventurier raconte : "sans panique, mais dans un petit désordre je dois l’avouer (pas mal de choses avaient volé), j’ai pris ma pompe et j'ai gonflé mon boudin (airbag) bâbord, 20 minutes plus tard j’étais de nouveau dans le bon sens". Un soulagement aussi parce que le test de retournement effectué avant le départ n'avait pas été rassurant. "Il m’avait été impossible de le remettre à l’endroit, mais j’étais certain que c’était dû au manque de poids (lest) dans les fonds." Guirec Soudée a eu la confirmation que son intuition était la bonne.

Pas de dégât, l'aventure peut continuer pour celui qui s'est fait connaître après avoir voyagé pendant cinq ans avec une poule, Monique, sur un voilier autour du monde. Vous pouvez suivre la position GPS de Guirec Soudée en suivant ce lien.