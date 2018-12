Traversée de l'Atlantique en tonneau : le girondin Jean-Jacques Savin larguera les amarres le jour de Noël

Arès, France

Après avoir traversé l'Espagne en voiture avec son tonneau en remorque puis atteint les Canaries en ferry Jean-Jacques Savin est prêt à faire le grand saut. Cet habitant d'Arès sur le Bassin d'Arcachon va tenter de traverser l'Atlantique dans un tonneau.

Mardi prochain il embarquera dans son embarcation : un fût de trois mètres de long en bois et résine avec une quille pour éviter le roulis, des hublots et une écoutille. Son défi : dériver jusqu'aux Caraïbes poussé par les Alizés et le courant. Un périple qui devrait, si tout va bien, lui prendre trois mois.

Jean-Jacques Savin veut prouver une théorie établie par Alain Bombard en 1952. Après avoir traversé l'Atlantique dans un radeau pneumatique le médecin-aventurier avait déclaré qu'il était possible de faire une transat sans moteur, sans voile et même sans pagaie. Jean-Jacques Savin, 71 ans va donc relever le défi.

J'ai un peu d'appréhension mais je suis prêt. Les 8 premiers jours seront déterminants

L'arésien a fait le plein de vivre pour tenir jusqu'à la fin mars. Il emporte aussi une canne à pêche, quelques bouquins, un ordinateur et un téléphone satellite. On pourra suivre son aventure sur sa page Facebook : traversée de l'atlantique en tonneau.

