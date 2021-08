Une traversée de la Mayenne pour reconstituer la Libération d'août 1944

C'est une reconstitution de la Libération de la Mayenne qui va durer toute la semaine. Une centaine de personnes vont se mettre dans la peau de la 90e division d'infanterie Américaine, de mardi à dimanche, pour traverser le département, comme l'avaient fait les soldats en août 1944. L'événement, "A Ten-in-One Journey", est organisé par l'association Mayenne WW2.

Une semaine de périple

La centaine de reconstituteurs venant de toute la France, de Belgique et du Royaume-Uni, vont sillonner les routes de la Mayenne pendant six jours, accompagnés d'une trentaine de véhicules militaires d'époque. Un parcours d'une centaine de kilomètres en six jours, essentiellement à pied, à travers routes et champs. De l'infanterie à l'artillerie, en passant par les équipes déminage, les participants à la reconstitution vont suivre l'itinéraire emprunté début août 1944 par les GI's.

C'est le 5 août 1944 que la 90e Infantry Division avait reçu l'ordre de prendre Mayenne : c'est donc dans le nord-ouest du département que débute ce mardi la reconstitution, au départ de Fougerolles-du-Plessis, pour une arrivée prévue dimanche à Saint-Jean-sur-Erve, dans le sud-est de la Mayenne. Les participants dormiront chaque soir en bivouac sur place.

: départ de Chammes. Passage par Sainte-Suzanne, Blandouet, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Erven Chéméré-le-Roi, Saulges. Retour à Saint-Jean-sur-Erve. Dimanche : cérémonie de clôture de l'événement à Saint-Jean-sur-Erve.

Des rencontres avec les habitants

Ce sont essentiellement des petites communes mayennaises qui pourront voir passer les troupes pour cette reconstitution historique, via des départementales comme en pleine campagne. L'association Mayenne WWII a également prévu plusieurs points de rencontre pour échanger avec les riverains en fin de journée, lorsque les participants s'installeront pour leurs bivouacs.