Metz, France

Alexandre Neveu pourra vérifier si la phrase polémique prononcée par Emmanuel Macron lors des Journées du patrimoine en septembre est efficace pour lui et pour un demandeur d’emploi. Le patron du restaurant messin le Jardin des chefs a posé en début de semaine un panneau sur le trottoir d'en face. Dessus il a écrit : "On recrute un apprenti cuisinier (H/F), vous n'avez qu'à traverser la rue !".

"J’ai un apprenti qui terminait son contrat le 30 septembre. J’avais mis une annonce en amont sur pôle emploi, sur Facebook et on n’a eu aucun candidat. Et quand vous êtes au pied du mur, c’est souvent là que viennent les bonnes idées. On est déjà _très content d’avoir reçu un CV en trois jours_. Le jeune qui sera choisi se dira peut-être toute sa vie qu’il a été embauché grâce à Emmanuel Macron", raconte Alexandre Neveu.

Un recrutement en moyenne tous les deux mois

Alexandre Neveu recrute régulièrement environ tous les deux mois. La dernière embauchée en salle est Marie. Elle a 21 ans, un BTS hôtellerie en poche. Et elle est plutôt d'accord avec cette phrase du président de la République : "Sincèrement oui, je suis d’accord avec ce qu’il a dit. A la fin de mes études, j’ai épluché les petites annonces et j’ai très vite trouvé. _Dans notre métier, il y a des places partout_. Après, il ne faut pas avoir peur de travailler tard, des coups de rush mais c’est un beau métier".