Tréal : mais qui est le filou qui a décidé de faire voyager le lapin crétin ?

Sans doute l'œuvre d'un plaisantin.. ou d'un amoureux des petits (et faux) animaux. Une décoration de lapin crétin, installée dans la ville de Tréal, a été enlevée le weekend du réveillon, avant de refaire surface le dimanche 2 janvier à 15 kilomètres de là, sur la commune de Malestroit.

La mairie a été prévenue et la maire s'est déplacée sur place pour l'identifier, avant de le rapatrier chez lui. Une histoire qui se termine donc bien, même si la municipalité rappelle que les décorations "mises en place pour le plaisir des petits et grands (...) ont nécessité quelques heures de préparation et d'installation".