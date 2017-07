Trégana; la plage des brestois

Nous poursuivons notre série sur les plus belles plages du littoral de l'Ouest breton. C'est parti pour un petit tour sur la plage des brestois. Trégana est située entre la cité du Ponant et Le Conquet sur la commune de Locmaria-Plouzané.

Trégana n'a pas beaucoup changé au fil des années. En dehors du Moulin Blanc au Relecq Kerhuon, c'est la plage de sable la plus proche pour les brestois. On y vient avec maman, papa, mamie ou papy à la sortie des classes dès le printemps, le mercredi et bien sûr pendant les vacances.

La plage des tous premiers bains de mer

A marée basse , la plage est au moins 3 fois plus grande © Radio France - Anne Tréguer

Trégana est une plage familiale où l'on fait souvent ses premiers pas dans l'eau, on y apprend à nager, à plonger depuis les rochers. A marée haute, l'eau nous arrive rapidement à la taille et cela permet de ne pas trop réfléchir à la température de l'eau.Trégana est la plage aussi des copains. On y vient en car. C'est aussi pour certains la plage des premiers flirts !

Eté comme hiver à Trégana, il y a des fidèles

Terrence et Romain se baignent toute l'année à Trégana © Radio France - Anne Tréguer

Romain et Terrence ont une trentaine d'années et ils y viennent depuis leur tendre enfance. Ils ont quitté la région mais toutes les occasions sont bonnes pour prendre un bain à Trégana et peu importe la météo : "qu'il pleuve , qu'il vente, qu'il fasse beau, on trouve toujours un moment pour se baigner. Quand il y a du soleil on y reste une heure ou deux, l'hiver on y reste 5 minutes. Et sans combi " ajoute Terrence, " on est des puristes ! "

Reportage France Bleu Breizl Izel avec les habitués de la plage de Trégana :