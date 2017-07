Trente-sept ans après, une retraitée de Marignane veut retrouver le petit qu'elle a sauvé de la noyade

Elle revient toute l'année au Jaï, à Marignane, se baigner en famille avec la même image en tête depuis juillet 1980. Un enfant d'une dizaine d'années que Brigitte Boyer a sauvé de la noyade.

C'était il y a trente-sept ans. Et pourtant, Brigitte s'en souvient comme si c'était hier. Ce petit qu'elle croit jouer sous l'eau. Charlie, son cocker qui pleure et aboie pour l'alerter. Elle qui confie sa fille de trois ans, dans ses bras, pour sortir l'enfant. Réanimé, il serait désormais en vie et aurait une cinquantaine d'années. Cette retraitée de Marignane lance donc un appel à témoin via la page "Marignane Info" pour tenter de le retrouver.

Déjà plus de 300 partages

"Je me sens moins seule", sourit Brigitte Boyer, émue par les centaines de messages de compassion reçus sur la page où elle a osé poster sa bouteille à la mer. "Les autres membres de la page [privée] Marignane Info me disent qu'ils ont les larmes aux yeux, des frissons, raconte cette mamie-poule. Il y en a même un qui m'a dit merci... J'ai eu envie de pleurer !"

Si cette habitante historique de Marignane s'est donnée pour mission de retrouver ce petit devenu grand, "c'est pour rendre concret ce souvenir qui ressemble de plus en plus, finalement, à un rêve".

Elle ne veut pas forcément le rencontrer, encore moins le déranger, mais souhaite simplement avoir quelques détails sur la plus grande énigme de sa vie.