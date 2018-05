Un bébé gypaète barbu (gypaèton) est né entre Isère (38) et Hautes-Alpes (05) au mois d'avril, près du lac du Chambon. Une excellente nouvelle pour la biodiversité et l'espèce, considérée comme "en danger" en France.

Isère, France

Il existe des naissances qui sont des événements : celle d'un bébé gypaète barbu en est un, surtout en France. On ne l'a appris que plus tard mais ce petit miracle a bien eu lieu, entre Isère et Hautes-Alpes, près du lac du Chambon et du parc national des Écrins. Résultat d'une nidification de deux mâles et d'une femelle dans ce secteur.

Excellente nouvelle pour l'espèce

Les trois gypaètes barbus se sont installés depuis le mois de février : courant avril un bébé était né. Une superbe nouvelle selon la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), pour une espèce très rare dans les Alpes, et même en France, du fait de sa difficulté à se reproduire.

"C'est une espèce qui a été chassée, elle avait pratiquement disparue, elle a ensuite été protégée, mais sa repopulation était compliquée car l'espèce ne fait qu'un seul œuf, et l'adulte n'est mature qu'à trois ans" - Jean-Marc Taupiac, directeur de la LPO Isère

Le vol majestueux du gypaète adulte, surnommé le "casseur d'os" ou le "nettoyeur des montagnes". - Lionel Roux / Flickr

La naissance du petit gypaèton est donc un événement, d'autant que selon Jean-Marc Taupiac, l'espèce fait partie du patrimoine de l'humain. "Depuis que l'homme a des troupeaux les vautours l'accompagnent, et donc le gypaète, qui a _un rôle très particulier_, il casse les os des animaux morts et mange la moëlle".

La biodiversité s'en porte bien

L'espèce est donc un maillon essentiel du "nettoyage" naturel, et par conséquent de la chaîne alimentaire. Il est aussi apprécié pour sa majesté en vol : avec plus de deux mètres d'envergure on le remarque de loin. Une envergure qui lui joue des tours : il lui arrive de mourir pris dans des fils électriques. C'est pourquoi la LPO, Enedis, et RTE se sont réunis afin d'éviter tout accident dans la zone où vivent les trois gypaètes adultes, et le bébé.