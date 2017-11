Trévé (22) : le lavoir plutôt que la machine à laver

Si vous avez changer récemment de machine à laver ce que vous allez lire va peut être vous faire regretter votre achat. A Trévé près de Loudéac, malgré le retour du froid, une quinzaine de personnes continue d'utiliser régulièrement un lavoir situé derrière l'église.

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tôt le matin ou tard le soir, Anne 69 ans vient laver son linge sale au lavoir. "J'allais laver avec ma mère quand j'étais toute jeune. Elle me donnait des chaussettes pour m'apprendre. Je suis même tombée dans le lavoir une fois avec elle ! On a pris gout et on continue".

Plus rapide que la machine à laver

Ce que fait Anne au lavoir, sa machine à laver ne peut pas le faire, dit elle. Si un enfant marche avec ses chaussettes par exemple, si elles ne sont pas frottées, vous les passez à la machine, elles ne reviennent pas !" Et puis, une machine à laver, c'est lent ! "Il faut avoir la patience de l'attendre, je sais que j'avance beaucoup plus vite ici, 40 minutes après c'est sur le fil".

Une quinzaine de personnes utilise régulièrement le lavoir © Radio France - Johan Moison

On se fait le muscles ici

Anne utilise uniquement sa machine à laver pour essorer le linge. Penchée au dessus du lavoir avec son tablier bleu et ses gants rouges Anne frotte un pull de son mari avec une brosse. "Mes abdominaux, je les fais ici", s'amuse la sexagénaire.