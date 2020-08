Triathlon : Ludovic Chorgnon va tenter de battre un record du monde en Haute-Savoie

Dans cette nuit de vendredi à samedi, le triathlète et recordman du monde d’Ironman, Ludovic Chorgnon, va tenter de battre le record du monde de dénivelé positif sur un triathlon. Le champion natif de Roanne s'élance à Morillon en Haute-Savoie.

Première pensée : mais il est fou ! C'est un peu ce qui caractérise Ludovic Chorgnon pour le commun des mortels. Ce samedi à 3 heures du matin, le recordman du monde d'Ironman* va tenter de battre le record du monde de dénivelé positif lors d'un triathlon, à savoir un objectif de 11.000 mètres de dénivelé positif.

Ludovic Chorgnon, baptisé Ludo le Fou, plongera d'abord dans le Lac Bleu à Morillon pour la première épreuve de son triathlon de l’extrême en montagne avant d’enfourcher son vélo pour monter le col de Joux Plane, col mythique du Tour de France, et terminer par une course marathon trail de 700 mètres de dénivelé positif (six aller-retours) à Morillon Les Esserts. Arrivée prévue à minuit samedi soir !

Il ne compte pas s'arrêter là. S'il réussit cet exploit, ce sera le premier d'un circuit de quatre Ironman pour ce chef d’entreprise de 49 ans, basé à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Il compte en effet récidiver au Népal, sur le cercle Polaire et dans la vallée de la mort aux Etats-Unis.

Ludovic Chorgnon est recordman du Monde en Ironman en 2015 (avec 41 Ironman en 41 jours et 44 Ironman bouclés en 1 an). Il compte aussi à son actif aussi dizaines d’autres courses extrêmes comme neuf Diagonales des Fous sur l’île de la Réunion. A lui tout seul, il comptabilise 60 Ironman à ce jour ! *L'Ironman est le plus long format de triathlon incluant : 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon.