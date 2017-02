France Bleu Maine a testé pour vous le tricot avec les mains

Pourquoi tricoter avec des aiguilles quand on peut le faire avec les mains et les bras ? La médiathèque de Bessé-sur-Braye organise une initiation ce samedi. France Bleu Maine a testé pour vous avec un peu d'avance.

Et si vous innoviez un peu ? La médiathèque de Bessé-sur-Braye organise une initiation de tricot avec les mains et les bras ce samedi. Oubliez les aiguilles, munissez-vous de laine un peu plus grosse que d'ordinaire, et d'un peu de patience au début. Kévin Blondelle a testé au magasin Phildar du Mans... Sans grande réussite.

Nous sommes en rupture de stock

Il faut croire que la majorité des amateurs y arrivent bien mieux puisque la boutique Phildar est en rupture de stock. "Cela fonctionne très bien et pour tous les âges, même pour les enfants. C'est ludique, et il n'y a pas d'aiguille, ils en ont pour tout l'après-midi" assure Angélique, la vendeuse. Comptez une demi-heure pour faire une écharpe, sans doute un peu plus pour les débutants. Et attention à ne pas finir emmêlé, à moins que ce ne soit volontaire, et cela arrive ces temps-ci, nous confie Angélique dans la vidéo ci-dessous. Il semblerait que le film 50 nuances de Grey fasse des émules.

Voici la preuve qu'on peut tout à fait faire du tricot avec les mains et réussir à produire autre chose qu'un vulgaire noeud :

Avis aux amateurs : la médiathèque de Bessé-sur-Braye organise donc une initiation ce samedi 11 février à 15h30. Vous pouvez vous inscrire sur place.