Trois albums d'estampes japonaises retrouvés au fond d'un placard d'une propriété cévenole

Trois albums d’estampes japonaises d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) ont été retrouvés au fond d’un placard d’une propriété cévenole, dans le Gard. Ils étaient emballés dans un vieux papier journal et remisés au fond d’un placard où ils avaient été oubliés depuis plusieurs générations. Début août, ils seront proposés aux enchères en deux lots distincts par Ivoire Nîmes.

Un **recueil complet d’époque des Cent vues d’Edo , la dernière grande œuvre de la vie de l’artiste, relié en deux volumes de format oban tate-e , est estimé 10.000/15.000€.

Par ailleurs un album complet des Trente-six vues du Mont Fuji du même auteur est proposé à 4.000/6.000 €.

"C’est à la fin de sa vie qu’Utagawa Hiroshige (1797-1858) entreprend sa fameuse série des Cent vues d’Edo . Elle sera la dernière grande œuvre de sa vie. Dans la continuité de la tradition des vues de paysages célèbres ( meisho-e ), l’artiste dépeint en cent dix-neuf estampes, la capitale Edo (actuelle Tokyo) au tournant de son histoire, juste avant sa modernisation sous l’ère Meiji. Adoptant un format vertical novateur et des compositions ambitieuses qui associent des détails pittoresques à des motifs monumentaux au premier plan, les compositions de cette série influenceront durablement le genre et fascineront les impressionnistes et les postimpressionnistes, notamment Van Gogh qui en a copié certaines planches."

Pratique

Ventes aux enchères du jeudi 3 août 2023 à 9h et 14h

Hiroshige : les Cents vues d'Edo - Ivoire Nîmes