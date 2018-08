Valentigney, France

Elles étaient trois : une mère et ses 2 filles, à se rendre sur le cimetière de Valentigney, à la recherche d'un nom connu, lu au hasard en parcourant leur arbre généalogique. Karine Chapman, 70 ans, vient de Denver (Ohio) aux Etats-Unis. Elle et ses deux filles ont parcouru plus de 8000 km pour retrouver la terre de leurs ancêtres. "11 familles issues du Nord Franche-Comté ont décidé de franchir l'Atlantique, vers 1860, et intégrer une communauté française en Ohio, explique cette mère de famille. Une communauté qui existe toujours aujourd’hui d'ailleurs !"

Karine et ses filles ont reçu de la main du maire de Valentigney des cadeaux de bienvenue. © Radio France - Simon Cardona

Après un bref passage à la mairie, les trois Etats-uniennes se sont rendues à l'heure du déjeuner chez les Juillard, de lointains cousins. "Jamais je n'aurais imaginé accueillir des Américaines chez nous, affirme tout sourire Anerly Juillard. C'est impressionnant, on se demande si on aurait la même audace. Ce genre de rencontres en tout cas, ça donne envie de le faire."

Françoise, Anerly et Maurice Juillard entourent Karine Chapman et ses deux filles. © Radio France - Simon Cardona

Ces fans de tourisme de généalogie vont aussi profiter de ce séjour pour visiter le Nord Franche-Comté. De quoi, peut-être, leur donner envie de s’installer de nouveau dans la région ; deux siècles après le départ de leurs aïeux.