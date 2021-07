Trois bébés guépards sont nés au zoo de La Palmyre

Le Zoo de La Palmyre annonce la naissance de trois bébés guépards ! Une femelle du parc royannais a donné naissance à trois femelles, fin mai. Les bébés ne sont pas encore visibles du public – ils ne le seront pas avant une quinzaine de jours.

Les femelles guépards, dans la nature, ne sont jamais au contact des mâles, explique le zoo, sauf au moment où elles sont "sexuellement réceptives". Les équipes de La Palmyre reproduisent donc les même conditions au parc : mâles et femelles sont séparés dans deux enclos éloignés, et un mâle est présenté à la femelle au moment des chaleurs.

VIDEO - Fin mars, le zoo avait réalisé une échographie pour confirmer la gestation :

Après la naissance, les femelles élèvent seules leurs jeunes jusqu’à ce qu’ils aient environ 18 mois. Une fois séparés de leur mère, les jeunes évoluent ensuite ensemble pendant quelques mois, s’entraidant pour la chasse.

Le Zoo de La Palmyre explique que "le guépard est une espèce classée "vulnérable" sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)". Il fait l’objet de programmes de conservation.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la nature, le guépard est victime de la destruction de son habitat, de la chasse (quand il y a conflits avec les éleveurs), et de la compétition avec les lions et les hyènes. "Sa faible diversité génétique le rend plus sensible aux maladies et aux épidémies", selon le parc zoologique.

On estime ses effectifs à moins de 7.000 adultes et adolescents indépendants dans la nature.