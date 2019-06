Trois Castrais lancent ce week-end le premier championnat de Ventrigliss

Une bâche et du savon… et c’est parti. Trois rugbymen amateurs tarnais organisent le premier championnat de Ventreygliss ce samedi au Cap d’Agde. Ce qui était au départ une blague est en train de prendre de l’ampleur.

Castres, France

Il y a un an trois Castrais Nelson Glories, Florent Garric et Olivier Cordani organisaient un ventrigliss géant pour fêter la victoire des bleus à la coupe du monde de football. Un succès à peine croyable sur la place Jean-Jaurès de Castres. Il a donné des ailes aux trois copains rugbymen à Labruyère. Ils lancent alors la Fédération française de ventriglisse et organisent ce week-end au Cap d’Agde le premier championnat de France en parallèle des championnats de RugbyBeah Party où s’affronte des professionnels et des amateurs.

La règle de leur ventreygliss est simple et ressemble au sont en longueur. Une course d’élan, une marque à ne pas dépasser, trois essais. Celui qui est allé le plus loin gagne.

Avec l’organisation de ces championnats de France, les trois amis sont presque surpris de leur succès. On leur a demandé avant ça de sortir leur bâche lors de quelques manifestations dans la région tarnaise. Et ils ne lâchent pas leur objectif d’être sélectionné pour les JO de Paris en 2024.