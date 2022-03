Trois chevaux au galop en plein milieu de la quatre voies à Saint-Paul-lès-Dax

"Vous avez peut-être cru à une opération escargot", blaguent les gendarmes des Landes sur leur page Facebook. Ils y racontent la drôle de rencontre faite ce samedi 26 mars, sur la RD 824. Vers 19 h, trois chevaux paniqués se sont retrouvés en plein milieu de la quatre voies, dans le sens Saint-Geours-de-Maremne / Mont-de-Marsan.

Les équidés se sont alors lancés dans une course, au galop, sur plusieurs kilomètres. Heureusement, une patrouille de gendarmerie circulait sur l'axe au même moment. Les forces de l'ordre ont contraint les automobilistes à freiner fortement et à se tenir derrière elles. Cette action, combinée à celle du propriétaire dépêché sur les lieux, a permis de stopper la course folle de ces trois chevaux.

Ni accident, ni blessés

"Tout accident de la circulation routière a ainsi pu être évité et les trois chevaux indemnes vont désormais pouvoir regagner leur pâture", précisent les gendarmes des Landes.