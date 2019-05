12e édition des Floralies internationales de Nantes : trois chiffres impressionnants sur l'événement floral

Les Floralies, c'est du 8 au 19 mai à Nantes. Le parc de la Beaujoire va accueillir des scènes ornementales élaborées par des amateurs et des professionnels passionnés. Plus de 300.000 visiteurs sont attendus et ce n'est pas le seul chiffre impressionnant de ces Floralies.