Trois Dijonnais vont bientôt rencontrer le Pape François au Vatican

Que ferez-vous le 19 février 2022 à midi ? Eux le savent déjà : ils vont rencontrer ... le pape François. Une délégation de 25 personnes de l'association chrétienne "Voir ensemble" - qui œuvre partout en France pour l'inclusion des personnes aveugles et déficientes visuelles - va se rendre ce jour-là au Vatican, pour une audience privée. Parmi eux, trois Dijonnais. Une rencontre qui devait avoir lieu en 2020, reportée à cause de la pandémie, rendue possible par l'aumônier de l'association ayant des contacts au Vatican.

"C'est le sommet de la rencontre pour un chrétien"

Dominique Allain, trésorier du comité de l'association en Côte-d'Or, fait partie de la délégation. "Une audience privée avec le Pape, c'est le sommet de la rencontre pour un chrétien. C'est un honneur, quelque chose qui fait grandir".

Au delà du côté spirituel, il y a de la curiosité : "On va passer certainement dans des salles que personne ne voit d'habitude, ou seulement des privilégiés. C'est un grand évènement, on sera privilégiés de pouvoir entrer dans les parties intimes de la vie du Pape, dans la vie "politique" du Pape". Des personnes avec une déficience visuelle feront partie de la délégation. "Ce sera très riche en enseignements. On va leur expliquer ce qu'il y a dans les pièces qu'on traverse, comment on va procéder pour aller jusqu'au lieu où on va être reçus en audience".

"C'est le sommet de la rencontre pour les chrétiens" Copier

Lecture en braille et audiodescription

Devant le Pape, il y aura une présentation de l'association. Un directeur d'établissement qui s'occupe de personnes handicapées travaillant dans les vignes, du côté de Bordeaux, prendra également la parole. Il a d'ailleurs déjà envoyé des bouteilles de vin au Vatican. S'il en a l'opportunité, Dominique Allain aimerait bien attirer l'attention du pape François sur l'inclusion dans le fonctionnement de l'Eglise des personnes qui ont un déficit visuel. "Les personnes aveugles, dans une célébration, si on n'explique pas ce qu'il se passe, elles sont complètement perdues. Il faudrait un développement de la lecture en braille et de l'audiodescription dans l'Eglise".

Que va-t-il demander au pape François ? Copier

Une première rencontre avec le pape, beaucoup plus brève, en 2016

Dominique Allain avait déjà pu croiser la route du pape François en 2016. "Avec grande émotion ils ont vécu un grand moment privilégié lorsque le Pape vint saluer et bénir individuellement chaque membre aveugle et malvoyant participant au pèlerinage", indiquait alors le diocèse de Dijon.