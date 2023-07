Trois fois le Ventoux sur une seule roue

C'est une première dans l'histoire du Géant de Provence. Une vingtaine de personnes se lancent dans une triple ascension du Mont Ventoux sur des monocycles en solitaire ou en relais. Trois montées et trois descentes sur une seule roue ce samedi 29 juillet pour mettre en avant l'Institut du cerveau. Ce challenge de taille est réalisé dans le cadre de l'animation unicycle challenge en partenariat avec le club de cyclisme "les cinglés du Mont Ventoux".

Un défi sportif...

"Pour les cyclistes c'est déjà un beau défi mais à monocycle il faut être encore plus préparé", explique Simon Jan, co organisateur et participant à l'évènement. "Sur le monocycle on est toujours droit et on ne peut pas se laisser filer dans la descente sans effort parce qu'on a pas de roue libre. On doit tout le temps pédaler", ajoute-t-il. Onze coureurs se lancent dans cette triple ascension en solitaire. Sept autres la tenteront en relais.

et solidaire

Leur objectif est de mettre en avant l'Institut du cerveau. "C'est aussi un évènement caritatif. Donc on appelle aussi au don afin de financer la recherche contre les maladies du cerveau", précise Simon Jan. Les dons peuvent être faits en ligne sur le site de l'Institut.