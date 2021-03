Trois enfants découvrent une plaque funéraire au fond d'un canal à Thaon-les-Vosges

Trois enfants ont découvert une plaque funéraire au fond du canal des Vosges à Thaon-les-Vosges le vendredi 26 février. Les jeunes vont être récompensés par la mairie et la plaque remise à la famille du défunt.

Ils se souviendront longtemps de cette découverte. Trois jeunes de 9, 10 et 13 ans ont découvert une plaque funéraire au fond du canal des Vosges, ce vendredi 26 février.

Alors qu'il se promenait avec deux copains le long du canal, pour profiter du soleil et des vacances, Enzo repère une "pierre lisse et avec une forme bizarre", au fond du canal des Vosges à hauteur de l'écluse de la Rotonde. Une découverte possible puisque le canal est à sec pour la réalisation de travaux.

Cette pierre étrange, Enzo la reconnait immédiatement : "j'étais sûr que c'était une pierre que l'on met sur les tombes. Mon papy est décédé et je savais à quoi ça ressemblait". Bryan et Stan récupèrent alors la plaque funéraire et le trio appelle ensuite la police.

"Trois supers garçons" et trois récompenses

Un beau geste de civisme, salué par les policiers municipaux, qui ont offert des bonbons aux trois enfants. Un geste aussi salué par le maire de Capavenir-Vosges (qui regroupe Thaon, Girmont et Oncourt) Cédric Haxaire "ça devient des gestes qui nous surprennent mais ça devrait être normal. Il faut promouvoir cette attitude et nous allons remercier ces trois supers garçons. Ils vont recevoir les premiers trophées citoyens de la ville". Une récompense créée pour l'occasion et qui sera remise d'ici une dizaine de jours aux enfants.

D'où vient la plaque funéraire ?

Le mystère demeure sur l'origine de la plaque. Aucun nom, aucune date. Mais deux visages, ceux de deux jeunes hommes et deux prénoms "Arnaud et Stéphane", avec la mention "en souvenir des bons moments passés ensemble".

Des proches des deux défunts ce sont manifestés sur les réseaux sociaux et vont être reçus en mairie à Thaon-les-Vosges. Mais plus étonnant encore, personne ne semble se souvenir de l'origine de cette plaque et de la tombe sur laquelle elle était.

La mairie souhaite rendre cette plaque aux familles. Mais reste encore à déterminer son origine donc et comment elle s'est retrouvée au fond du canal.