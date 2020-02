Trois marins déficients visuels tentent une traversée de la Mediterranée à la voile

3 déficients visuels et deux marins valides vont tenter cette traversée jusqu'à la Tunisie

Marseille, France

Ils sont "mal" et "non-voyants" et ils tentent d'établir un record au départ de Marseille, direction Carthage en Tunisie. L'équipage est composé de cinq marins dont trois déficients visuels. L'opération est soutenue par la fédération des aveugles de France et l'association "Les cannes blanches" .

Prendre la mer pour se prouver qu'on peut être handicapé et réaliser de grandes choses, y compris à bord d'un bateau de 9,10 mètres, vestige de la course du Figaro dans les années 80-90.

L'équipage baptisé "Rêve à perte de vue" a quitté la darse du Mucem ce lundi en fin d'après-midi pour une traversée de la Méditerranée de deux jours et demi si tout va bien. Un périple à suivre sur leur page Facebook.