Trois nouvelles naissances au zoo de Mulhouse

La saison des naissances est lancée au parc zoologique et botanique de Mulhouse.

Le zoo de Mulhouse a accueilli ces derniers mois trois nouveaux pensionnaires ! Il s'agit là de naissances rares pour le parc zoologique. Il s'agit de deux petits singes et d'un oiseau de la famille des autruches.

Le premier arrivé est un casoar à casque, un gros oiseau qui pourrait peser jusqu'à 85 kg et mesurer 1 mètre 70. C'est la première femelle de cette espèce a avoir vu le jour au zoo le 1er septembre 2021.

Cette femelle Casoar à casque est née en septembre 2021 - Zoo de Mulhouse

Deux bébés cercopithèques de L'Hoest en deux mois

Autres nouveaux arrivants, des bébés singes et plus précisément des cercopithèque de l'Hoest. Une espèce africaine menacée et fréquemment consommée pour sa viande. Le 23 novembre 2021, Keyah, 20 ans a donné naissance à une petite femelle, suivi de peu le 5 janvier par un deuxième bébé dont le sexe reste encore à déterminer.

Deux petits singes sont nés en deux mois. - Zoo de Mulhouse

Une deuxième naissance qui est la première pour Cop, la maman âgée de six ans.

Reste à leur donner dorénavant un petit nom !