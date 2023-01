Trois obus retrouvés devant une aire d'accueil de gens du voyage à Tours

Les démineurs de la Rochelle sont intervenus ce vendredi après-midi à Tours. Trois obus de 380 kilos chacun ont été retrouvés quelques heures plus tôt près d'une aire d'accueil de gens du voyage, à la limite entre Tours et Joué-lès-Tours. Les 80 occupants du camps ont été évacués le temps de l'intervention.

ⓘ Publicité

Les trois obus étaient déposés dans le fossé de la route, juste en face de l'entrée de l'aire d'accueil © Radio France - Laurette Puaud

Plus de peur que de mal puisque ces trois bombes n'avaient plus de détonateurs. A leur arrivée, les démineurs ont constaté que ces obus mesuraient 340 millimètres de diamètre, plus d'un mètre de longueur et pesaient 380 kilos chacun. Ils étaient en plutôt bon état et propres. Ils dataient de la Première Guerre mondiale, 1916 précisément et étaient utilisés sur les bateaux de la Marine nationale à l'époque.

Sans numéro de série, il est impossible d'identifier à qui appartiennent ces trois obus. On ne sait pas par qui ils ont été déposés, ni quand précisément, ni pourquoi.