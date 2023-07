Trois petits faucons orphelins sauvés à Tain-l'Hermitage

C'est la belle histoire du jour ! Trois petits faucons orphelins ont été sauvés à Tain-l'Hermitage (Drôme) grâce à l'intervention de Yann, chauffeur-livreur venu récupérer une nacelle auprès de l'entreprise Bert & You : "Le chef de quai m'a dit : on a un petit souci, on a trouvé un gros oiseau, on pense que c'est un faucon crécelle qui est mort et on voudrait vérifier dans le nid s'il y a encore des oisillons ou des œufs", raconte Yann.

Il monte donc dans la nacelle, pour examiner le nid à 14 mètres de haut, sous le toit d'un hangar : "J'ai vu une grosse boule de plumes, j'ai cru au départ que ça ne bougeait pas, mais en fin de compte, il y avait trois jolis oisillons, vraiment magnifiques !" raconte-t-il. Ils font une vingtaine de centimètres chacun et piaillent beaucoup.

Pour éviter que les petits faucons ne meurent, les deux hommes appellent les pompiers, qui les redirigent vers un pompier spécialisé dans les oiseaux : "Il m'a demandé de les récupérer, de les mettre dans un carton et de les porter à la caserne de Tain-l'Hermitage." C'est ce qu'il fait, avec des gants et à l'aide de son gilet de travail fluo.

La fauconnerie des Baronnies a été missionnée pour récupérer et s'occuper des orphelins précise Yann.