Trois serpents abandonnés dans la Somme : "Certains propriétaires ne sont pas très consciencieux"

Depuis début août, trois boas constrictors ont été découverts dans la Somme. Le premier à Talmas au nord d'Amiens, et les deux autres mi-septembre à Aveluy près d'Albert.

Le propriétaire de ces deux derniers a été retrouvé par les gendarmes. Il a expliqué s'être débarrassé de ses boas parce qu'ils étaient trop agressifs avec d'autres reptiles dans son logement.

Une telle affaire n'étonne pas Laure Garrigue. "Certains propriétaires ne sont pas très consciencieux. Nous sommes souvent confrontés à des propriétaires qui ne se rendent pas compte des risques que cela peut poser à long terme" expliquela responsable scientifique du zoo d'Amiens.

Avoir un serpent à la maison : une grosse responsabilité

Pour elle, il faut se poser les bonnes questions avant d'adopter un tel animal : "Dans quoi vais-je installer mon serpent ? Qu'est-ce que je lui donne à manger? Combien de temps va-t-il vivre? Ais-je un proche qui pourrait s'en occuper s'il m'arrive quelque chose?" Souvent, les propriétaires s'en séparent après un divorce, ou lorsque le propriétaire de l'animal décède et que personne dans sa famille ne peut ou ne souhaite s'en occuper.

N'importe qui peut-il acheter un serpent? "Ça dépend des espèces" détaille Laure Garrigue. "Certaines demandent d'avoir un certificat de capacité, et d'autres non. Cela dépend aussi du nombre d'animaux que l'on possède."

Malgré ce que laisse penser notre imaginaire collectif, les animaux retrouvés dans la Somme ne sont pas très dangereux. Ces serpents ne sont pas venimeux. Ce sont des "constrictor", qui bloquent la circlation sanguine de leur proies, mais ils sont trop petits pour s'attaquer à un humain. Ce qui n'empêche pas d'être vigilant de ne pas faire n'importe quoi.

Les tortues aussi victimes d'abandons

Le zoo d'Amiens récupère aussi énormément de tortues. "Surtout en été, nous recueillons beaucoup de tortues de Floride. Ce sont les seules que nous récupérons car elles posent des problèmes dans notre milieu naturel."

Adopter une tortue n'est pas non plus anodin. Une petite tortue que l'on achète en animalerie vit de longues années (30 ans pour une tortue de Floride) et n'a pas un caractère très doux. "Elles mordent facilement les doigts des enfants, elles prennent de la place et elles grossissent. Du coup les gens s'en débarassent."

Comme pour tous les animaux, les propriétaires doivent savoir à quoi ils s'engagent. "J'ai un chat à la maison, je sais qu'il va vivre au moins une quinzaine d'années, donc je pars pour quinze ans" résume Laure Garrigue.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laure Garrigue, invitée de France Bleu Picardie mardi 17 septembre.