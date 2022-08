Trois soigneurs de Marineland à la rescousse du béluga en Normandie

Une équipe de trois soigneurs du zoo marin Marineland d'Antibes (Alpes-Maritimes) est arrivée ce lundi 8 août en Normandie pour apporter son expertise précieuse et tenter de sauver un béluga, perdu dans la Seine depuis une semaine.

Mission "sauvetage de béluga". Trois soigneurs du parc Marinelande d'Antibes (Alpes-Maritimes) sont arrivés en renfort en Normandie, ce lundi 8 août 2022. Repéré une semaine avant, le cétacé de quatre mètres est mal en point, perdu dans une écluse de la Seine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On est heureux d'arriver près de lui", se réjouit Isabelle Brasseur, responsable "éducation, recherche et conservation" dans le plus gros zoo marin d'Europe. L'option privilégiée par les autorités est pour l'instant d'extraire l'animal de la Seine.

Brancard et expertise

C'est la spécialité de l'équipe d'Antibes. Dans leurs bagages, les trois sauveteurs ont emmené un brancard et un grand tissu, utilisé pour transporter l'animal : "Depuis que Marineland existe, explique Isabelle Brasseur, on est devenus experts en déplacement d'animal."

L'un des seuls vétérinaires français spécialisé en mammifères marins fait aussi partie du voyage. "Il a un grand rôle à jouer", insiste l'experte. Il va ainsi pouvoir apporter son expertise pour étudier le comportement du béluga.

D'après l'ONG Sea Sheperd, déjà sur place, l'animal est ce lundi dans "un état stationnaire".