Trois villages de Côte-d'Or dans le top 50 des communes où il fait bon vivre en France

C'est une sacrée pub pour des villages dont on ne parle pas souvent, et pourtant trois petites communes de Côte-d'Or figurent dans le Top 50 des communes où il fait bon vivre en France. Le classement intègre désormais les cités de moins de deux mille habitants.

Dijon, France

Quel est le point commun entre Varois et Chaignot et la préfecture de la Haute Savoie, autrement dit Annecy et son célèbre lac ? Et bien ce village de Côte-d’or fait partie du classement des cinquantes communes où il fait bon vivre en France. Annecy , dans la catégorie des communes de plus de deux mille habitants et Varois et Chaignot dans celle des communes de moins de deux mille habitants.

C’est le journal du dimanche qui publie ce classement avec l’association des villes et villages où il fait bon vivre. D'habitude, on n’y trouvait que les grandes villes ou au moins de taille moyenne, mais maintenant les villages ont droit de citer.

Près de 35.000 communes à départager.

Pour départager les 34 841 communes, une sélection de deux ans a été nécessaire pour obtenir le résultat selon 182 critères, eux même divisés en huit grosses catégories. Le jury a pris en compte, les transports, la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs et la solidarité.

Tout ça fait que les classements auxquels on avait droit tous les ans dans le magasine l’Express, sont complètement chamboulés. Dijon dégringole de la septième place l’an passé dégringole à 26e place cette année dans la catégorie des communes de plus de deux mille habitants. Un classement dominé par Annecy et refermé par Clermont-Ferrand, dernière de ce top 50 national.

La Côte-d'Or en bonne place

Dans ce même Top 50 national, mais cette fois pour les communes de moins de deux mille habitants, la Côte-d'Or s’en sort super bien avec trois villages qui apparaissent dans la liste : Varois-et-Chaignot (28e), Neuilly-lès-Dijon (33e) et Ouges (49e) !

Et il y aussi un village de Saône et loire, Lux près de Chalon-sur-Saône qui prend la 36e place sur 50

A la première place c’est le village de Peltre en Moselle.

Et le dernier de la liste, c’est Mittelhausbergen, près de Strasbourg dans le Bas Rhin

Les classements complets

Les villes de plus de deux mille habitants.

Annecy (74) © Maxppp - Vincent Isore

Annecy (74) - Bayonne (64) - La Rochelle (17) - Angers (49) - Le Mans (72) - Nice (06) - Avignon (84) - Bordeaux (33) - Caen (14) - Lorient (56) - Strasbourg (67) - Rodez (12) - Saint-Étienne (42) - Le Havre (76) - Biarritz (64) - Brest (29) - Rennes (35) - Anglet (64) - Cherbourg-en-Cotentin (50) - Nantes (44) - Chambéry (73) - Limoges (87) - Pau (64) - Metz (57) - Tours (37) - Dijon (21) - Cannes (06) - Lannion (22) -Toulouse (31) - Saint-Brieuc (22) - Courbevoie (92) - Orléans (45) - Colombes (92) - Levallois-Perret (92) - Montpellier (34) - Clichy (92) - Antibes (06) - Boulogne-Billancourt (92) - La Roche-sur-Yon (85) - Nanterre (92) - Quimper (29) - Hyères (83) - Nogent-sur-Marne (94) - Évry-Courcouronnes (91) - Nîmes (30) - Châteauroux (36) - Asnières-sur-Seine (92) - Versailles (78) - Épinal (88) - Clermont-Ferrand (63)

Les communes de moins de deux mille habitants

Peltre (57) - Google Maps

Peltre (57) - Guéthary (64) - Martinvast (50) - Épron (14) - Authie (14) - Théoule-sur-Mer (06) - Vantoux (57) - Saint-Quay-Perros (22) - Falicon (06) - Buros (64) - Biard (86) - Laloubère (65) - Naucelles (15) - Marcellaz-Albanais (74) - Sonnaz (73) - Les Loges-en-Josas (78) - Ploulec'h (22) - Mey (57) - Piscop (95) - Jouy-aux-Arches (57) - Deyvillers (88) - Nouainville (50) - Menthon-Saint-Bernard (74) - Marnes-la-Coquette (92) - Lannoy (59) - Jeuxey (88) - Laguenne-sur-Avalouze (19) - Varois-et-Chaignot (21) - Cambes-en-Plaine (14) - Niederhausbergen (67) - Nieul (87) - Le Pin (77) - Neuilly-lès-Dijon (21) - Voglans (73) - Aiguilhe (43) - Lux (71) - Croissy-Beaubourg (77) - Tillé (60) - Ménétrol (63) - Flourens (31) - Noailles (19) - Quintal (74) - Augny (57) - Chalezeule (25) - Médan (78) - Charmeil (03) - Cagny (14) - Warcq (08) - Ouges (21) - Mittelhausbergen (67)