Le site humoristique Topito a lancé un drôle de sondage sur internet. Il a demandé à ses visiteurs une battle pour déterminer "quelle est la ville la plus "chiante" de France". Et le verdict vient de tomber : pas franchement valorisant pour la Normandie puisque trois villes figurent dans le top 15 des villes où on s'ennuie à mort.

Lisieux se classe 9e, suivie du Havre, 10e, et de Dieppe, 11e

Un commentaire sévère pour Lisieux, _"_J’ai chopé de l’herpès aux yeux rien qu’en écrivant ce nom de ville".

Pour Le Havre, qui fait pourtant depuis l'an dernier, figure de ville moderne et dynamique, le site indique "Aïe, grosse déception pour Le Havre, qui ne se voyait pas terminer dans ce top"

Bah alors @topito_com , on oublie #UnEteAuHavre pour les 500 ans de la ville avec concerts, expos, oeuvres d'art géantes dans les rues, venue des géants Royal de luxe, sans oublier qu'on a la mer et de bien chouettes bars ? #Premierdegréshttps://t.co/KXy2Y0r8SO — Estelle (@Estelle_ltr) January 18, 2018

Et le site en rajoute une couche pour Dieppe épinglant au passage la Seine-Maritime :"Bim, deux villes de Seine-Maritime dans ce top 15. Au moins vous savez où ne pas passer vos vacances l’été prochain" . Souriez vous êtes critiqués mais pas autant que Cholet, Issy-les Moulineaux et Saint-Denis qui arrivent en tête de ce palmarès à prendre avec beaucoup d'humour et de recul bien entendu :-)