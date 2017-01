Les dernières heures de Troisgros à Roanne avant la renaissance à Ouches

Un dernier repas dimanche midi... et une page de l'histoire de la gastronomie s'est refermée à Roanne. C'était le dernier service de la maison mythique Troisgros dans le centre-ville. Le déménagement de la maison a commencé.

Le message sur la tableau de la cuisine roannaise © Radio France - Sandrine Morin

La maison Troisgros rouvrira mi-février à Ouches dans la campagne Roannaise au milieu d'un immense parc de 17 hectares. Depuis dimanche tout le monde s'affaire. Les 50 salariés sont mobilisés pour déménager l'établissement trois étoiles installé dans le centre-ville de Roanne depuis 1976. Le piano et les fours sont partis en révision, les plus beaux plans de travail ont été démontés pour se retrouver dans le nouvel établissement.

"Le feu d’une cuisine ne s’éteint jamais vraiment. Il reste le feu de la passion." Michel Troisgros Partager le son sur : Copier

Alors la maison quitte un lieu et en investi un autre. Mais quand on a l'exigence des Troisgros aménager ce n'est pas si simple que ça. Michel Troisgros doit reprendre ses marques avec son équipe. Et pour être sûr que tout est en place, il fera une semaine d’essai avec des cobayes.

"Des amis viendront tester... pour être le mieux possible le premeir jour." Michel Troisgros Partager le son sur : Copier

Et la magie pourra opérer le 18 février, jour de la réouverture du restaurant.