Législatives : face au nombre de candidats, la mairie de Locquénolé obligée de fabriquer des panneaux électoraux en bois

Dans la 4e circonscription du Finistère, 15 candidats se présentent aux législatives. Chacun doit avoir des panneaux pour coller leurs affiches électorales. Mais à Locquénolé, il en manquait cinq. Il a donc fallu construire à la va-vite cinq panneaux en bois.

C'est un travail original qu'ont réalisé les agents municipaux du village de Locquénolé, plus petite commune en superficie du Finistère. Le maire leur a demandé de fabriquer cinq panneaux électoraux en bois. En effet, dans les stocks de la municipalité, il n'y avait que dix panneaux et il a été impossible d'en trouver ailleurs. "Du coup, on a fait avec les moyens du bord. Les agents sont gentils, ils sont allés chercher du bois, ils ont bricolé des panneaux avec un tournevis", s'amuse le maire Guy Pouliquen.

Désormais, les 15 candidats de la 4e circonscription du Finistère ont tous la possibilité de coller leurs affiches à Locquénolé. La loi est stricte : chaque candidat a un numéro, et il est obligé d'utiliser le panneau correspondant à son numéro.

Trop de candidats ?

L'anecdote prête à sourire. Mais pour l'élu, elle montre surtout que le nombre de candidats augmente d'année en année. Et il le regrette. "Il y a trop de candidatures pas suffisamment sérieuses".