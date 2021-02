"Trottoir pas Crottoir", une association n'en peut plus des crottes de chiens à Montpellier

Depuis trois mois, il y a de plus en plus de crottes de chiens dans les rues du quartier Faubourg Méditerranée à Montpellier. L'association Mare Nostrum a inscrit une vingtaine de messages tels que "Trottoir pas Crottoir" écrits au pochoir par terre pour y remédier.

"Trottoir pas Crottoir" peut-on lire une dizaine de fois dans les rues du quartier Faubourg Méditerranée à Montpellier. Le message de l'association Mare Nostrum est clair : il faut arrêter de laisser les crottes de chien dans la rue ! "Nous, on les ramasse, mais là ce n'est plus possible, il y en a trop depuis trois mois..." se désole Frank Plana, président de l'association. L'association va faire une vingtaine de pochoirs de plus ce week-end.

Frank Plana espère que les propriétaires de chiens prendront conscience "que ce n'est pas respectueux" de laisser les autres passants marcher dans les déjections de son animal. Frank a même constaté ces incivilités par lui-même. "Je vois souvent des personnes âgées, et non des jeunes, ne pas ramasser derrière leurs chiens. Et quand on le leur dit, elles nous envoient bouler !" s'exclame-t-il.

"Je vois souvent des personnes âgées ne pas ramasser derrière leurs chiens."

Frank Plana n'est pas vraiment optimiste "je ne suis pas certain que ça serve à quelque chose. Les adultes ont l'habitude de le faire et ne vont pas changer." Il pense que "c'est plutôt auprès des enfants que ça va résonner. La civilité ça passe par l'éducation.

Si on leur apprend à nettoyer derrière eux, après ils ramasseront peut-être les crottes de leurs chiens." Pourtant des passantes venues de Nîmes ont reçu le message. Elles trouvent "que c'est une bonne façon de faire passer le message sans être moralisateur."