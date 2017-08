On a trouvé des Parisiens qui supportent Guingamp !

Les supporters du PSG auront les yeux braqués sur Guingamp, ce dimanche soir, pour le premier match de Neymar. Mais France Bleu a trouvé des Parisiens qui ne jurent que par En Avant.

Ce premier match à domicile de la saison a une saveur particulière pour les joueurs costarmoricains. Guingamp accueille le poids-lourd du championnat, le PSG de Neymar, qui jouera là sont premier match en France.

"Parisien d'origine, Guingampais amoureux!"

Pourtant, tous les Parisiens ne sont pas fan du PSG... Certains préfèrent Guingamp! Dominique, Carole et leurs trois enfants passent à la boutique d'En Avant à chaque vacances, et ça fait 25 ans que ça dure! Cette fois ils repartent avec un maillot de gardien pour le fils, Louis, et un lot chaussettes, maillot et short pour le Papa!

Le père de famille explique qu'il est archi-fan des footballeurs guingampais : "Plus que supporter, je suis amoureux !". Dominique ajoute même qu'il est "Parisien d'origine, Guingampais amoureux!"

"J'ai un peu plus de 300 maillots de Guingamp! On a un placard dédié!"

La petite famille ne sera pas au Roudourou ce dimanche soir, elle est déjà rentrée à Paris, mais elle promet qu'elle ira au Parc des Princes pour le match retour :"habillé en guingampais, comme l'année dernière, on ne peut pas louper ça!"

Pour se parer des couleurs du club breton, Dominique n'aura que l'embarra du choix : "J'ai un peu plus de 300 maillots! Y'a un grand placard avec tout ça, c'est énorme!"