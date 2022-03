Trouy : les conteneurs à masques vont rester

La municipalité a installé six conteneurs dans la ville pour collecter ces masques et les recycler, via un prestataire.... Ils sont tous pleins. C'est la société de fournitures de bureau de la mairie qui a proposé ce service à la commune. Quatre conteneurs ont été installés devant les écoles, un devant le centre de loisirs et un, enfin, devant la supérette " Ces boîtes ont une capacité d'environ 400 masques " détaille le maire de Trouy, Franck Breteau. " Elles sont pleines, au bout de quatre mois d'utilisation. Nous allons donc, toutes les renvoyer à notre prestataire pour qu'il les recycle et nous en mettrons des nouvelles." Le maire pense que ces boîtes auront encore leur utilité : " J'ai croisé pas mal d'habitants qui m'ont dit qu'ils continueront pour certains de mettre le masque pour sortir ; d'autres, qu'ils le mettront dans les commerces ou les lieux clos. "

Franck Breteau, maire de Trouy (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Une initiative applaudie par les habitants : " On en voit assez parterre " se plaint cette vieille dame. " C'est une bonne chose pour éviter d'en retrouver n'importe où dans la nature ou sur nos trottoirs. Il y a des poubelles, mais non, les gens préfèrent les jeter dans la rue ! " . Et c'est vrai que ces conteneurs ont réduit le nombre de masques sur la voie publique, malgré la présence d'une cinquantaine de poubelles publiques : " Nos agents de propreté ont noté une grande amélioration depuis qu'on a mis ces conteneurs à masques " se réjouit Franck Breteau. " Ca répond à un besoin. Certaines personnes jettent leurs masques en sortant d'un magasin et malheureusement pas forcément dans une poubelle. Avec ce conteneur, ils sont plus vigilants. Parfois, les masques tombent aussi des poches. "

Les masques sont une plaie sur la voie publique © Radio France - Michel Benoit

La partie bleue des masques repart pour faire du plastique, la barre métallique est refondue et l'élastique brûlé pour chauffer les hôpitaux. Chaque conteneur est facturé quarante euros à la commune.