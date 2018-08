Dépenser 10.000 euros au supermarché, c'est possible au super U de Truchtersheim (Kochersberg). Depuis 2005, Yvan Gerber, le sommelier, propose des bouteilles de vin haut de gamme qui attirent des acheteurs de luxe.

Michel Nopper (à gauche), gérant du super U de Truchtersheim et Yvan Gerber, le sommelier, se sont associés pour créer une cave à vin haut-de-gamme.

Truchtersheim, France

Au fond du magasin, entre la poissonnerie et le rayon vêtements, on trouve plusieurs rangées de vin. Mais le plus impressionnant se trouve derrière une grille fermée à clé.

Comme chez un caviste traditionnel, les murs sont remplis de boîtes en bois qui renferment de belles bouteilles : Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf-du-Pape, Château Pontet-Canet... Mais aussi des vins rares, comme le Romanée-Conti.

"C'est un vin rare. Il n'y a que 5.000-6.000 bouteilles produites par an, mais nous avons eu la chance d'en avoir 22 bouteilles. C'est assez unique pour une grande surface comme celle-ci", explique Yvan Gerber, le sommelier.

Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les prix. L'année de l'ouverture de la cave, en 2005, Yvan Gerber a vendu une bouteille à 4.000 euros.

Des chefs d'entreprises, des sportifs et des stars du show-biz

Quand on essaye de savoir qui sont ces acheteurs de luxe, Yvan Gerber ne donne pas de nom, mais dévoile tout de même ces quelques informations : "Ce sont des clients aisés qui viennent de partout : _de Strasbourg à Monaco_. Il y a parmi eux des chefs d'entreprises, des sportifs, des stars du show-biz..."

Au total, 3.000 sortes de vin sont proposées. Les vins haut de gamme représentent 20 % de la cave du supermarché.