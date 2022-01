Une truffe géante découverte en Dordogne

Un agriculteur de Florimont-Gaumier en Périgord noir a découvert ce samedi 29 janvier sur sa truffière un champignon de belle taille. La tuber melanosporum affichait sur la balance 1.380 kg. Une découverte faite avec deux amis, dans cette truffière plantée il y a dix ans et qui produit pour la première fois.

Trouvée par un jeune chien

"Cette truffe de belle taille a été trouvée par le jeune lagoto romagnollo d'un ami" explique Eric Duclaud, agriculteur et propriétaire de la truffière. "Un jeune chien très prometteur qui était très excité, et là, il avait de quoi! Quand on l'a sortie de terre, nous avons été étonnés par les dimensions de cette truffe." Le trufficulteur et ses deux amis ont alors pris toutes leurs précautions pour ne pas abîmer leur trouvaille. "On essaie de garder son calme quand on fait une pareille découverte" témoigne-t-il. "Il m'est déjà arrivé de me précipiter pour la sortir et de la partager, cela peut facilement arriver de la casser."

Une première année de récolte exceptionnelle

La truffière, qui entre cette année seulement en production, a déjà réservé de belles surprises à son propriétaire. "J'y ai déjà trouvé une truffe de plus d'un kilo, et une autre de plus de 800 grammes" raconte-t-il. Cette truffe géante sera vendue ce mardi 1er février sur le marché de Lalbenque dans le Lot.