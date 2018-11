Tulle : François Hollande a acheté la maison... qu'il avait vendu !

Tulle, France

François Hollande vient bien d'acheter une maison à Tulle. L'ancien président de la République a confirmé l'information que révélait France Bleu Limousin il y a près de trois semaines. Après l'avoir évoqué à des militants socialites samedi soir à Brive, il l'a dit ce dimanche aux Tullistes lors des cérémonies du 11 novembre commémorant le centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale.

Après son passage à la foire du livre de Brive, et avant sa présence aux cérémonies du #11novembre1918 demain à Tulle, François Hollande participe à une rencontre avec les militants dans les murs du Parti socialiste à Brive #Corrèzepic.twitter.com/62co2Xo9x5 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 10, 2018

François Hollande dispose donc à nouveau d'un propre logement à Tulle qui lui permettra notamment de voter aux prochaines élections. Et l'histoire de cette acquisition n'est pas commune. "C'est presque un paradoxe et même une cocasserie" sourit l'ex président, "parce que, quand je suis devenu président du conseil général en 2008, j'ai vendu cette maison à un particulier !" En effet, ce bien appartenait à la collectivité mais François Hollande avait décidé de le céder "car j'ai considéré que le conseil général n'avait pas à avoir une résidence pour ses élus ou ses fonctionnaires."

Il vend la maison en tant qu'élu... puis l'achète en tant que citoyen !

Cette maison s'est finalement à nouveau trouvée sur le marché de l'immobilier tulliste ces derniers mois. "Ca faisait un an qu'elle n'avait pas trouvé preneur" reprend François Hollande, "alors, j'ai laissé le temps à chacun d'éventuellement l'acquérir." Mais c'est donc lui qui a signé un compromis de vente dernièrement. Cet achat signe une forme de retour à Tulle poursuit François Hollande qui rappelle qu'il a été longtemps locataire mais jamais propriétaire. Retour physique ou politique ? "_Je ne parle que de résidence, pas d'échéance_."

"Le prix d'achat de 2018 est plus bas que celui de 2008, je dois le dire"

Mais au fait le prix d'achat en 2018 est-il plus élevé que celui de 2008 ? "Non, il est plus bas. Je dois le dire" continue l'ancien président, "ça a été une bonne affaire pour le conseil général, peut-être moins pour l'acquéreur." Et par conséquence une opération intéressante pour l'acheteur de 2018 : François Hollande.