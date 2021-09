Tulle : la rivière Corrèze recouverte par une immense œuvre de dentelle

A Paris on est en train d'emballer l'Arc de Triomphe, œuvre posthume de Christo. À Tulle on recouvre la Corrèze. Dans le cadre du projet Fil 6 mené par la ville pour mettre en valeur sa dentelle traditionnelle, son fameux poinct de Tulle, Delphine Ciavaldini, une artiste plasticienne creusoise, a entrepris une œuvre monumentale au dessus de la rivière, une immense toile de dentelle.

6 km de corde

"L'implantation fait près de 110 mètres de long et 27 de large" précise l'artiste qui a tiré des cordes d'un bout à l'autre de la rivière. Elles sont le réseau, la trame sur laquelle sera tissée, brodée, l'œuvre elle-même. Celle-ci représentera un marque-page. Il faudra pas moins de 6 km de corde à Delphine Ciavaldini pour la réaliser. La plasticienne a découvert et appris le poinct de Tulle pour l'occasion auprès des dentellières de l'association Renouveau et Diffusion du Poinct de Tulle. "Il faut qu'elles me supervisent pour s'assurer que je ne fais pas de faux pas" dit en souriant l'artiste.

La rivière idéale pour le spectacle

Un projet spectaculaire et c'était bien là le but explique Agnès Gameiro, directrice de la culture de la ville de Tulle et responsable du projet Fil 6. "On a posé à Delphine ce challenge de montrer ce que pouvait être cette dentelle de Tulle quand elle se fait manifeste". Et pour le spectacle la rivière Corrèze était idéale. "L'idée est que les gens s'arrête devant elle et qu'ils se posent des questions" précise Agnès Gameiro. L'œuvre doit être achevée le 7 octobre. Elle restera en place au moins jusqu'aux prochaines Nuits de Nacre de Tulle en juin 2022.