Tulle : piquée aux fesses, la statue des Clampes est la première Corrézienne vaccinée contre le Covid

Il fallait les joyeux lurons de la Commune libre du Trech, privés cette année de l'organisation du cabaret du Trech à cause de l'épidémie, pour y penser. Ce dimanche ils ont vacciné contre le Covid la statue des Clampes, emblématique dans le quartier tulliste. Une seringue a été plantée dans les fesses de l'une des clampes qui répond au nom de Marie-Pierre. Une piqûre dans les fesses plutôt que dans l'épaule comme c'est la règle pour la vaccination, la vraie, contre le coronavirus car, précisent les farceurs infectiologues tréchois, "c’est là qu’il y a la plus grande concentration du virus. Tous les Français le disent ! Ils en ont plein les fesses de ce virus ". L'autre clampe a été masquée parce qu'elle préfère "attendre pour voir d’éventuels effets secondaires !"

Et puis quoi de plus normal que ce soit une Corrézienne qui soit la première (presque en fait) vaccinée en France contre ce Covid puisque le nombre 19 y est accolé rappelle la Commune libre du Trech. En tout cas la statue a bien supportée la vaccination. Et, assurent les compères "aucun souci à se faire, lorsqu’on enlèvera la seringue, d’ici quelques jours, pas de point rouge, ni de cicatrice, aucune trace d’injection n’est à redouter."